Сооснователь Google призвал сотрудников вернуться в офис, чтобы победить в ИИ-гонке

Опубликовано 01 марта 2025, 12:501 мин.
Сооснователь Google призвал сотрудников вернуться в офис, чтобы победить в ИИ-гонкеМногие не согласны
Сооснователь Google Сергей Брин призвал сотрудников вернуться в офис на полный рабочий день, заявив, что это поможет компании победить в гонке по разработке передового искусственного интеллекта. В памятке для сотрудников Брин заявил, что работа по 60 часов в неделю — это «оптимальный вариант» для повышения производительности.
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В настоящее время Google требует, чтобы сотрудники работали в офисе три дня в неделю, сообщение Брина не является официальным изменением политики. Однако оно отражает сильное давление, которому подвергаются технологические компании, стремящиеся к лидерству в области искусственного интеллекта. Брин считает, что Google обладает потенциалом для создания AGI — искусственного общего интеллекта, системы, не уступающей человеку.
Брин, который в последние годы стал более активно работать в Google, помогает компании оставаться конкурентоспособной в области ИИ.