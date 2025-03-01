Сооснователь Google призвал сотрудников вернуться в офис, чтобы победить в ИИ-гонке

В настоящее время Google требует, чтобы сотрудники работали в офисе три дня в неделю, сообщение Брина не является официальным изменением политики. Однако оно отражает сильное давление, которому подвергаются технологические компании, стремящиеся к лидерству в области искусственного интеллекта. Брин считает, что Google обладает потенциалом для создания AGI — искусственного общего интеллекта, системы, не уступающей человеку.

Брин, который в последние годы стал более активно работать в Google, помогает компании оставаться конкурентоспособной в области ИИ.