Сооснователь Google разводится с женой из-за Илона Маска

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Сооснователь Google разводится с женой из-за Илона МаскаЭто положило конец дружбе миллиардеров
СМИ сообщили, что соучредитель Google Сергей Брин подал на развод после того, как узнал, что его жена изменила ему с Илоном Маском.
Как выяснил Wall Street Journal, основатель Tesla завёл интрижку с женой Брина Николь Шэнэхэн в прошлом году. Хоть Николь и Сергей, как утверждается, были разлучены на тот момент, они продолжали жить вместе.
Брин подал на развод в январе, сославшись на «непримиримые разногласия». Это случилось через несколько недель после того, как Сергей узнал, что Шэнэхэн крутит роман с Маском, говорят источники.
Стороны конфликта отказались комментировать эту информацию.