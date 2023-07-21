Сооснователь Google взял на себя активную роль в развитии ИИ компании

Сооснователь Google взял на себя активную роль в развитии ИИ компанииХотя он «всего лишь» член совета директоров
Согласно новому сообщению Wall Street Journal, Сергей Брин, сооснователь Google, активно участвует в разработке стратегии искусственного интеллекта. Несмотря на то, что официально он занимает должность члена совета директоров и является вторым по величине индивидуальным акционером Alphabet, Брин регулярно посещает офис Google в Маунтин-Вью, посвящая ему три-четыре дня в неделю.
Основное внимание Брин уделял разработке Gemini, модели фундамента Google DeepMind нового поколения. Gemini была анонсирована в мае на I/O 2023 и предназначена для высокоэффективной интеграции инструментов и API с учетом «будущих инноваций». Брин участвует в технических обсуждениях, руководит внутренними совещаниями по исследованиям в области ИИ, а также играет роль в решении кадровых вопросов, включая прием на работу востребованных исследователей.
Он проводит много времени с группами, занимающимися вопросами искусственного интеллекта, в новом здании Charleston East вместе с генеральным директором Сундаром Пичаи. Как сообщается, Пичаи с энтузиазмом относится к участию Брина в работе компании и приветствует его вклад.