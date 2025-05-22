Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2025, 12:00
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Сооснователь Google: «Я совершил много ошибок с Google Glass»

В чем он раскаивается
На конференции Google I/O 2025 сооснователь Google Сергей Брин признался, что совершил «много ошибок» с проектом Google Glass. Выступая в интервью, он рассказал, что очки дополненной реальности, запущенные в 2013 году, не оправдали ожиданий из-за преждевременного выхода на рынок и недостаточной проработки.
Сооснователь Google: «Я совершил много ошибок с Google Glass»

© Google

Google Glass, оснащённые камерой и дисплеем для отображения информации, столкнулись с критикой из-за проблем с конфиденциальностью и высокой цены.

Теперь Брин вернулся к работе в Google на полный рабочий день и участвует в разработке новых умных очков с искусственным интеллектом в рамках проекта Android XR. Он сотрудничает с такими компаниями, как Samsung и Warby Parker, чтобы создать более совершенное устройство.

По словам Брина, современные технологии генеративного ИИ — алгоритмов, способных создавать текст, изображения и другие данные, — позволяют реализовать изначальное видение Google Glass.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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