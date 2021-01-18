Сооснователь OnePlus раздаст 10 MacBook Air счастливчикам со всего мира

Карл сообщил, что его бренд аудио будет представлен на следующей неделе 27 января. В честь этого события Пей разыграет 10 новых Macbook Air с процессорами M1. В розыгрыше может участвовать любой желающий со всего мира. Победителей определят 31 января. Конечно, шанс выиграть очень мал, но почему бы не попробовать.

О бренде Пея пока известно очень мало. Ясно лишь, что он будет выпускать аудиопродукцию.