Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер: эпоха «наращивания масштабов» в ИИ закончилась

Суцкевер отмечает, что простое масштабирование больше не гарантирует прорывов: данные для предобучения ограничены. Он приводит пример, когда ИИ исправляет ошибку в коде, но случайно создаёт новую и может вернуть исходную проблему при следующей попытке.

Учёный убеждён, что будущие системы должны учиться намного эффективнее — хотя бы примерно как люди. Суцкевер предполагает, что эмоции помогают человеку оценивать ситуацию заранее.

Он также критикует идею AGI как «всезнающего» ИИ. По его мнению, более реалистичен образ «очень способного ученика».

SSI Суцкевер планирует заниматься чистыми исследованиями, избегая гонки за быстрым выпуском продуктов.