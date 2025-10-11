Сооснователь Palantir сравнил известного критика ИИ с антихристом

Юдковски давно предупреждает о рисках развития искусственного интеллекта через свой институт Machine Intelligence Research Institute. Его взгляды отражены в книгах, а также в статьях, где он предлагает ограничивать разработку искусственного сверхинтеллекта международными договорами.

Интересно, что Тиль сам помог Юдковски начать карьеру: в 2005 году он финансировал его Singularity Institute и участвовал в создании Singularity Summit, форума для футуристов, исследователей ИИ и авторов научной фантастики.

Теперь же Тиль, который продвигает идеи ускорения научного прогресса, критикует Юдковски за «пессимизм» и видит в нём угрозу своим интересам. По его мнению, антихристом становится тот, кто препятствует развитию технологий, а не кто их создаёт.