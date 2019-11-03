Сооснователь «ВКонтакте» раскрыл подробности ухода Дурова

Если верить словам Левиева, сооснователи соцсети, в том числе и Павел Дуров, были готовы продать свои доли «ВКонтакте» Mail.Ru, который уже владел определённым пакетом акций, ещё в 2011 году. Тогда площадка оценивалась в $3 млрд. Но договориться с холдингом Дурову в тот раз не удалось. Левиев говорит, что холдинг просто побоялся ухода Павла, а вместе с ним и команды соцсети.

В начале 2012 года сооснователи «ВКонтакте» поссорились. Дуров тогда узнал о намерении партнёров продать свои доли Mail.Ru. После этого он закрыл Левиеву и второму сооснователю доступ к оперативному управлению.

Весной 2013 года Левиев и партнёр всё-таки продали доли фонду United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича, которого подозревали в связи с Кремлём. Левиев заявил, что был «рад выйти». Дурова он назвал умным и талантливым, но непредсказуемым, а Mail.ru — «акулами».

В январе 2014 года же Дуров продал свою 12-процентную долю гендиректору «Мегафона, а в марте Mail.Ru Group выкупила её. Чуть позже в сентябре холдинг добрался и до доли фонда United Capital Partners, став таким образом 100-процентным владельцем «ВКонтакте».