Сооснователь Яндекса решил обменять контроль над компанией на возможность работать за рубежом

Благодаря этому Волож получит возможность независимо от Яндекса развивать часть бизнесов за рубежом. Сейчас идут переговоры.

The Bell отмечает, что Аркадий Волож давно мечтал превратить Яндекс в международную компанию. поэтому некоторые проекты, например беспилотники, изначально развивались на западных рынках. Ещё Волож хотел развивать за рубежом облачные сервисы компании. Сам сооснователь Яндекса сейчас живёт в Израиле.

Отмечается, что на переговорах сейчас обсуждают, как делить команды разработчиков, на каких условиях передавать права, и кто будет дальше контролировать российский Яндекс.