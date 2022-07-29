Сооснователь Яндекса решил обменять контроль над компанией на возможность работать за рубежом

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Сооснователь Яндекса решил обменять контроль над компанией на возможность работать за рубежомИдут переговоры
Журналисты The Bell узнали, что сооснователь Яндекса Аркадий Волож может обменять контроль в компании на возможность вывести часть его проектов за рубеж.
Благодаря этому Волож получит возможность независимо от Яндекса развивать часть бизнесов за рубежом. Сейчас идут переговоры.
The Bell отмечает, что Аркадий Волож давно мечтал превратить Яндекс в международную компанию. поэтому некоторые проекты, например беспилотники, изначально развивались на западных рынках. Ещё Волож хотел развивать за рубежом облачные сервисы компании. Сам сооснователь Яндекса сейчас живёт в Израиле.
Отмечается, что на переговорах сейчас обсуждают, как делить команды разработчиков, на каких условиях передавать права, и кто будет дальше контролировать российский Яндекс.