Сооснователю Google предъявили иск о причинении смерти по неосторожности

В иске утверждается, что в крушении гидросамолета Брина стоимостью 8 миллионов долларов во время рейса из Калифорнии на Фиджи была виновата плохо установленная вспомогательная топливная система. В жалобе утверждается, что система, установленная для увеличения дальности полета самолета, была «сделана по памяти» механиком в обход стандартных процедур и не соответствовала правилам Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Согласно иску, пилоты Лэнс Маклин и Дин Рашфедлт перевозили самолет для Брина, когда топливная система дала сбой. Самолет упал в океан при попытке вернуться в Калифорнию, и, несмотря на то, что береговая охрана прибыла в течение нескольких минут, ни одного из пилотов не удалось извлечь из затопленных обломков.

В иске Оларте Брин, Google и семейная инвестиционная компания Брина Bayshore Management названы совладельцами самолета, а также организациями, ответственными за организацию полета и техническое обслуживание воздушного судна. В иске утверждается, что после трагедии Брин первоначально предложил помощь в извлечении тел погибших. Однако, как утверждается в иске, представители Брина ввели Оларте в заблуждение, заявив, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) препятствует извлечению тел, что впоследствии было опровергнуто агентством.