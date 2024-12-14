Соперничество Маска и Альтмана в области ИИ подняло зарплаты инженеров до небес

Опубликовано 14 декабря 2024, 05:151 мин.
Соперничество Маска и Альтмана в области ИИ подняло зарплаты инженеров до небесВсе сливки им
Компании Илона Маска xAI и Сэма Альтмана OpenAI платят большие деньги, чтобы заполучить лучших инженеров. Новый отчет Business Insider показывает, что обе компании предлагают зарплату, значительно превышающую среднюю по отрасли.
Данные получены из заявлений на получение визы для иностранных работников, в которых указана информация о зарплате. xAI, в которой работает всего около 100 человек, платит своим инженерам от 250 000 до 500 000 долларов в год.
В OpenAI, где работают тысячи сотрудников, зарплаты варьируются от 145 000 до 530 000 долларов, хотя их диапазон шире и включает в себя больше административных функций.
Эта «война зарплат» отражает как бум ИИ, так и продолжающуюся вражду между Маском и Альтманом. Маск был одним из основателей OpenAI, но после разногласий покинул компанию. Позже он основал xAI, чтобы составить ей конкуренцию, собрав миллиарды на поддержку своих амбиций в области ИИ.