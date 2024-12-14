Соперничество Маска и Альтмана в области ИИ подняло зарплаты инженеров до небес

Данные получены из заявлений на получение визы для иностранных работников, в которых указана информация о зарплате. xAI, в которой работает всего около 100 человек, платит своим инженерам от 250 000 до 500 000 долларов в год.

В OpenAI, где работают тысячи сотрудников, зарплаты варьируются от 145 000 до 530 000 долларов, хотя их диапазон шире и включает в себя больше административных функций.

Эта «война зарплат» отражает как бум ИИ, так и продолжающуюся вражду между Маском и Альтманом. Маск был одним из основателей OpenAI, но после разногласий покинул компанию. Позже он основал xAI, чтобы составить ей конкуренцию, собрав миллиарды на поддержку своих амбиций в области ИИ.