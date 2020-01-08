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Сопровождавший Путина истребитель поразил набором вооружения
Президент летел с визитом в Сирию
На днях Владимир Путин летал с визитом в Сирию. В сети опубликовали фото истребителя Су-35С, который сопровождал президентский самолёт Ил-96-300ПУ(М1) в пути. Самое интересное в снимке — набор вооружения, которым был оснащён военный самолёт.
Истребитель Су-35С (бортовой номер «64 красный») принадлежит группировке Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Как отметило издание Naked Science, нечасто можно увидеть столь внушительный арсенал ракет класса «воздух — воздух» в составе вооружения истребителя.
На снимке видно, что Су-35С вооружён ракетой малой дальности Р-73, ракетой Р-27Т (версия ракеты средней дальности Р-27 с пассивной инфракрасной головкой самонаведения) и, скорее всего, ракетой семейства Р-77. Последняя имеет активную радиолокационную головку самонаведения.