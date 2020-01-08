Сопровождавший Путина истребитель поразил набором вооружения

Истребитель Су-35С (бортовой номер «64 красный») принадлежит группировке Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Как отметило издание Naked Science, нечасто можно увидеть столь внушительный арсенал ракет класса «воздух — воздух» в составе вооружения истребителя.

На снимке видно, что Су-35С вооружён ракетой малой дальности Р-73, ракетой Р-27Т (версия ракеты средней дальности Р-27 с пассивной инфракрасной головкой самонаведения) и, скорее всего, ракетой семейства Р-77. Последняя имеет активную радиолокационную головку самонаведения.