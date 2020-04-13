Сопровождавший российские самолёты истребитель F-16 странно повёл себя в небе

Всё происходило над нейтральными водами Балтийского моря. Истребитель F-16, принадлежащий Польше, сопровождал российскую авиагруппу. В какой-то момент, как пишет «Российская газета», истребитель начал совершать странные манёвры.

F-16 выпустил шасси. Как поясняет издание, на языке военной авиации такие манёвры означают приказ перехваченному самолёту выполнить посадку на указанный аэродром. Однако в данной ситуации это вряд ли могло произойти.

Другая версия гласит, что истребитель не смог выдерживать скорость российской авиагруппы. Поэтому ему пришлось прибегнуть к таким хитростям. Дело в том, что при выпуске шасси самолёт переводится во взлётно-посадочную конфигурацию. В таком состоянии F-16 может сохранять устойчивость на малых скоростях.