Соратник «Криптокоролевы» OneCoin получил 20 лет тюрьмы

Гринвуд, признавший свою вину в декабре, был сообщником Руи Игнатовой, известной как «Криптокоролева» и одной из самых разыскиваемых в мире криптовалютных преступниц.

Компания OneCoin, не имевшая ни реального блокчейна, ни криптовалюты, ни торгового рынка, обманула 3,5 млн жертв по всему миру. Компания работала как сеть многоуровневого маркетинга, в которой выплачивались комиссионные за привлечение других людей к покупке пакетов OneCoin.

Гринвуд лично заработал на мошенничестве 300 млн долларов, потратив их на недвижимость, роскошные путешествия, дизайнерскую одежду и многое другое.