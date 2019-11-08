Составлен портрет типичного российского киберспортсмена

Портрет типичного киберспортсмена получился таким: ему 19 лет, он имеет среднее образование технической направленности и играет каждый день до восьми часов.

В целом, разброс по возрасту таков: 33% игроков от 17 до 20 лет, почти 28% — от 14 до 16 лет. Только у 16% киберспортсменов есть высшее образование. 38% заканчивают школу или имеют среднее образование.

38% опрошенных играли любительски в течение трёх лет, прежде чем перейти в профессиональный киберспорт. Для 29% игроков это стало основной деятельностью. 82% респондентов зарабатывают до $500 в месяц.

Киберспортсмены считают, что самый важный для них навык — способность быстро принимать решения (89%).

Сообщается, что в исследовании участвовали 425 человек: 309 игроков, 52 тренера и 64 менеджера команд.