Составлен рейтинг 50 самых опасных объектов на орбите Земли

Наука и технологии
Сегодня в 13:40
1 мин.
Составлен рейтинг 50 самых опасных объектов на орбите ЗемлиСреди них — остатки российских и украинских ракет
Международная группа учёных составила список из 50 самых опасных объектов на низкой околоземной орбите. Что интересно, первые 20 мест заняты отработавшими вторыми ступенями ракет «Зенит», которые собирались на Украине.
Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статью учёных, которая будет представлена на Международном конгрессе астронавтики в ОАЭ в октябре.
Опасными в списке считаются объекты, которые представляют наибольший потенциальный риск образования мусора на орбите. Учёные оценивали массу конкретного объекта космического мусора, частоту встреч с другими объектами, время существования на орбите и расстояние до работающих спутников.
Как уже упоминалось, все 20 первых строк рейтинга заняли вторые ступени ракет «Зенит-2». Последние 10 строк отдали ступеням ракет «Космос-3М», производившимся в России. Всего на страны СНГ приходится 43 объекта из 50 самых опасных.