Составлен рейтинг 50 самых опасных объектов на орбите Земли

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статью учёных, которая будет представлена на Международном конгрессе астронавтики в ОАЭ в октябре.

Опасными в списке считаются объекты, которые представляют наибольший потенциальный риск образования мусора на орбите. Учёные оценивали массу конкретного объекта космического мусора, частоту встреч с другими объектами, время существования на орбите и расстояние до работающих спутников.

Как уже упоминалось, все 20 первых строк рейтинга заняли вторые ступени ракет «Зенит-2». Последние 10 строк отдали ступеням ракет «Космос-3М», производившимся в России. Всего на страны СНГ приходится 43 объекта из 50 самых опасных.