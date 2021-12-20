Составлен рейтинг достижений мировой авиации за 2021 год

Как отмечает «Российская газета», в рейтинг включили перспективный лёгкий истребитель Су-75 Checkmate. Его прототип впервые показали на авиасалоне МАКС-2021 в июле, а мировая премьера состоялась на Dubai Air Show в ноябре. Этот самолёт выполнен с использованием стелс-технологий, имеет один двигатель Ал-41Ф1. Его первый полёт намечен на 2023 год, а серийное производство — на 2025. Су-75 хотят ориентировать в основном на экспорт.

Помимо этого, в рейтинг попали: первая дозаправка в воздухе от беспилотного танкера MQ-25, беспилотный ведомый Wingman и перехват ракетой «Нудоль» российской системы ПРО спутника на околоземной орбите.