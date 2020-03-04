Составлен рейтинг худших производителей автомата Калашникова

Каждой стране ресурс посвятил отдельное видео. Автор роликов рассказал об особенностях самых неудачных зарубежных версий автомата.

Так, по мнению эксперта, ранние версии АК китайского производства были неплохими. Но со временем на китайских заводах начали вносить изменения с целью рационализации производства. В итоге китайский автомат имеет много проблем — слабую пружину экстрактора, ломкие предохранители, разлетающиеся на куски затворы, низкую кучность.

Иракскую версию АК эксперт назвал «пиратской копией пиратской копии». Автоматы не имеют хромированного канала ствола, у них есть проблемы с термообработкой мелких деталей.

Что касается США, то на территории страны производством АК занимаются десятки компаний. Поэтому среди американских автоматов есть и хорошие образцы, и плохие. Среди производителей плохих компания Inter Ordnance. Её автоматы имеют кривые стволы.

Эфиопские АК отличаются низкой коррозионной стойкостью, некачественными деформированными заклёпками, низкокачественным пластиком.

Хуже всего автоматы изготавливают в пакистанских мастерских. На дистанции 50 метров пуля у них может прилетать в мишень боком.