Составлен рейтинг лучших средств противовоздушной обороны

Всего в списке Military Watch пять систем. Все три первых места заняли российские комплексы. Первую строчку отдали ещё не созданному окончательно С-500. Сегодня, кстати, стало известно, что его создание завершится в 2021 году. Тем не менее, эксперты Military Watch отметили, что С-500 значительно опережает любых конкурентов в мире. Это первая система ПВО, которая может уничтожать космические спутники и гиперзвуковые ракеты.

На втором месте расположился комплекс С-300В4. Он имеет более высокую проходимость, чем С-300, а также оснащается ракетой 40Н6 с дальностью действия до 380 километров. Может сбивать низколетящие аппараты.

Третье место отдали С-400. Система ценна тем, что может уничтожать стелс-самолёты на больших расстояниях. Комплекс даже способен нейтрализовать гиперзвуковые ракеты на дальних дистанциях.

На четвёртом месте расположилась израильско-американская система «Праща Давида». Преимущество комплекса — в использовании ракеты с двумя системами наведения — оптико-электронной и радиолокационной. Однако система страдает недостатком мобильности.

Пятое место занял китайский ракетный комплекс HQ-9B. Он может уничтожать объекты на расстоянии до 250 километров.