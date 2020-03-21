Составлен рейтинг лучших танков мира

А именно Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». Про первый танк авторы рейтинга говорят, что он кардинально отличается от советских машин. «Армата» может использовать широкий спектр боеприпасов для 125-мм пушки, в том числе ракеты для поражения воздушных целей. Кроме того, в перспективе на танк можно установить 152-миллиметровое орудие.

Т-90М «Прорыв» же сочетает конструкцию основного боевого танка Т-90 с передовыми технологиями Т-14. На танке, например, установлены та же пушка и система управления огнём «Калина».

Всего в рейтинг вошли шесть машин. Помимо российских в нём есть южнокорейский танк «Чёрная пантера» К2, китайский Type 99, японский Type 10 и израильская Merkava IV.