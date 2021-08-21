Составлен рейтинг любимых языков программирования у разработчиков

Участники рейтинга отбирались, исходя из того, насколько нравятся разработчикам. Всего опросили 83 тысячи специалистов. Первое место занял Rust. За ним следуют Clojure, TypeScript, Elixir и Julia. На шестом месте оказался Python. Наименее любимыми языками программирования оказались COBOL, VBA и Matlab. Большинство разработчиков, судя по всему, пишут на JavaScript.

Также составили рейтинг облачных платформ. Первое место отдали Amazon Web Services, второе — Google Cloud Platform, третье — Microsoft Azure.

Больше всего платят программистам, которые используют Clojure, F#, Elixir, Erlang, Perl, Ruby и Scala.