Составлен рейтинг российских операторов по качеству сотовой связи и интернета

Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи Speedtest проводили на своих устройствах по всей стране с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети, для чего было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей стране.