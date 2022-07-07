Наука и технологии
Сегодня в 10:08
1 мин.

Составлен рейтинг российских операторов по качеству сотовой связи и интернета

МегаФон на первом месте
Исследование Ookla, которой принадлежит знаменитый Speedtest, показало, что МегаФон имеет лучшую мобильную сеть в России. Оператор набрал максимальный балл за покрытие сети и показал самую высокую скорость мобильного интернета.
Составлен рейтинг российских операторов по качеству сотовой связи и интернета

Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи Speedtest проводили на своих устройствах по всей стране с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети, для чего было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей стране.

Составлен рейтинг российских операторов по качеству сотовой связи и интернета

Интересно, что МегаФон занимает лидирующие позиции по скорости мобильного интернета уже шестой год подряд. В данном случае результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств.

МТС, Билайн и Теле2 заняли следующие после МегаФона позиции

Новости партнеров
Новости партнеров