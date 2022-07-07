Составлен рейтинг российских операторов по качеству сотовой связи и интернета

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Составлен рейтинг российских операторов по качеству сотовой связи и интернетаМегаФон на первом месте
Исследование Ookla, которой принадлежит знаменитый Speedtest, показало, что МегаФон имеет лучшую мобильную сеть в России. Оператор набрал максимальный балл за покрытие сети и показал самую высокую скорость мобильного интернета.
Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи Speedtest проводили на своих устройствах по всей стране с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети, для чего было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей стране.
Интересно, что МегаФон занимает лидирующие позиции по скорости мобильного интернета уже шестой год подряд. В данном случае результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств.
МТС, Билайн и Теле2 заняли следующие после МегаФона позиции