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Сегодня 15:01
Составлен рейтинг самых непригодных для ремонта устройств
Среди них беспроводные наушники Apple
Специалисты iFixit поделились собственным рейтингом устройств 2019 года, который составили, исходя из показателя ремонтопригодности. Точнее, есть два рейтинга — один с наиболее ремонтопригодными девайсами, другой — с наименее.
Итак лучшими, то есть самыми ремонтопригодными, стали следующие устройства:
- модульный смартфон Fairphone 3 (10/10);
- компьютер Mac Pro 2019 (9/10);
- консоль Xbox One S All Digital Edition (8/10).
Во всех этих девайсах довольно легко заменять сломанные компоненты. В некоторых случаях специалисты также высоко оценили наличие полезных инструкций внутри корпуса.
На обратной стороне баррикад находятся:
- складной смартфон Samsung Galaxy Fold (2/10);
- ноутбук MacBook Pro 16″ 2019 (1/10);
- беспроводные наушники Apple AirPods Pro (0/10).
Наушники получили такую оценку вполне заслуженно: тесты iFixit показали, что их вообще невозможно собрать обратно после попытки ремонта.