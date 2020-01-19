Ferra

Составлен рейтинг самых непригодных для ремонта устройств

Среди них беспроводные наушники Apple
Специалисты iFixit поделились собственным рейтингом устройств 2019 года, который составили, исходя из показателя ремонтопригодности. Точнее, есть два рейтинга — один с наиболее ремонтопригодными девайсами, другой — с наименее.

Итак лучшими, то есть самыми ремонтопригодными, стали следующие устройства:

  • модульный смартфон Fairphone 3 (10/10);
  • компьютер Mac Pro 2019 (9/10);
  • консоль Xbox One S All Digital Edition (8/10).

Во всех этих девайсах довольно легко заменять сломанные компоненты. В некоторых случаях специалисты также высоко оценили наличие полезных инструкций внутри корпуса.

На обратной стороне баррикад находятся:

  • складной смартфон Samsung Galaxy Fold (2/10);
  • ноутбук MacBook Pro 16″ 2019 (1/10);
  • беспроводные наушники Apple AirPods Pro (0/10).

Наушники получили такую оценку вполне заслуженно: тесты iFixit показали, что их вообще невозможно собрать обратно после попытки ремонта.