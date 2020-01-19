Составлен рейтинг самых непригодных для ремонта устройств

Итак лучшими, то есть самыми ремонтопригодными, стали следующие устройства:

модульный смартфон Fairphone 3 (10/10);

компьютер Mac Pro 2019 (9/10);

консоль Xbox One S All Digital Edition (8/10).

Во всех этих девайсах довольно легко заменять сломанные компоненты. В некоторых случаях специалисты также высоко оценили наличие полезных инструкций внутри корпуса.

На обратной стороне баррикад находятся:

складной смартфон Samsung Galaxy Fold (2/10);

ноутбук MacBook Pro 16″ 2019 (1/10);

беспроводные наушники Apple AirPods Pro (0/10).

Наушники получили такую оценку вполне заслуженно: тесты iFixit показали, что их вообще невозможно собрать обратно после попытки ремонта.