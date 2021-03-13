Составлен рейтинг самых популярных в России криптовалют

Как пишет «РИА Новости», помимо биткойна (BTC) популярностью пользуются Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Ethereum — вторая по капитализации криптовалюта в мире. А Tether — это основной стейблкоин, то есть криптовалюта, привязанная к запасам обычной валюты или товарам.

Представитель биржи Garantex также отметила, что популярностью пользуется ещё один стейблкоин DAI. По её словам, биткойн и Ethereum чаще всего выступают как средство для инвестиций, а вот USDT используется для быстрого и беспроблемного проведения платежей, в том числе трансграничных.

На момент публикации новости, по данным CoinMarketCap, стоимость биткойна составляет $57 047.