Составлен рейтинг самых впечатляющих советских и российских подлодок

Подводные лодки — часть ядерной триады. Всегда были важны в составе советского и российского военно-морского флота.

Одной из самых впечатляющих назвали субмарину проекта 661 «Анчар». Её спустили на воду конце 1968 года. При это она до сих пор является самый быстрой подлодкой в мире. Кроме того, субмарина впервые была построена на двухкорпусной схеме и могла запускать крылатые ракеты из подводного положения. Серийной она, к сожалению, не стала.

Ещё одна подлодка в рейтинге принадлежит проекту 941 «Акула». Это самые большие в мире субмарины. Вооружены тяжёлыми баллистическими ракетами Р-39 и торпедами.

Третьи в рейтинге проекты 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Их конструкция оказалась настолько удачной, что и сейчас сохраняет модернизационный потенциал.

Четвёртой в списке упоминается подлодка проекта 955 «Борей». Она после распада СССР должна были заменить подлодки проекта «Акула».

И наконец в рейтинге упоминают Проект 855 «Ясень-М» — последнее поколение российских ударных субмарин. Они могут запускать новейшие крылатые ракеты «Калибр-М», «Оникс» или «Циркон».