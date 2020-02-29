Составлен рейтинг технологий, которые потрясут мир

Невзламываемый интернет, по мнению экспертов, появится через пять лет. Хотя технология, которая решит проблему сохранности персональных данных, будет создана уже в этом году. Технология основана на поведении атомных частиц, известном как квантовая запутанность. Она поможет надёжно защитить данные.

Эксперты также упоминают гиперперсонализированную медицину. Под этим понятием скрывается подход, при котором учёные могут выявить нарушение в ДНК человека и разработать медицинское средство исключительно для него.

Специалисты не теряют надежду и относительно цифровых денег. Ведь уже в этом году должна запуститься первая в мире государственная цифровая валюта.

Менее чем через пять лет появятся и лекарства от старости. Эти препараты смогут бороться с заболеваниями, вызванными процессом старения организма.

В ближайшие годы мы также услышим об искусственном интеллект, способном обнаруживать молекулы. Это может быть полезно для создания новых лекарственных препаратов.

Есть в рейтинге и спутниковые мегасозвездия. Так эксперты назвали огромные группировки спутников на орбите Земли, служащие для определённой цели. Хорошим примером служит проект глобального интернета Starlink.

В следующие пять-десять лет специалисты ожидают достижения людьми квантового превосходства. Это значит, что будет создан мощнейший квантовый компьютер. Кроме того, появится миниатюрный искусственный интеллект, по сути специализированные микрочипы для ИИ.

Упоминается в рейтинге и термин «дифференциальная приватность», который означает набор математических методов, позволяющих определить степень потери конфиденциальности данных при их частичном раскрытии. Данные технологии будут развиваться и дальше.

Завершает рейтинг атрибуция изменения климата, то есть возможность учёных определять роль климатических изменений для глобальных катастроф. Это позволит людям готовиться к таким угрозам.