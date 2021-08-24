Наука и технологии
Сегодня в 16:57

Составлен список 80 лучших гаджетов 2021 года

Они точно сделают жизнь комфортнее
Автор британского журнала Science Focus Дэниел Беннетт перечислил самые современные и необычные устройства этого года.
Составлен список 80 лучших гаджетов 2021 года
  1. Портативная колонка SRS-NB10. Это необычная вещь компании Sony. Размещается на шее и плечах и позволяет слушать музыку или разговаривать по телефону через Bluetooth-соединение. Встроенный динамик оптимизирует звук специально для пользователя.
  1. Кресло FLEXOUND Pulse™. В это кресло встроены динамики, поэтому звук при просмотре фильма будет физически ощущаться. Максимальная частота звучания - 1000 Гц. К сожалению, сейчас подобные кресла можно встретить только в кинотеатрах.
  1. Док-станция с увеличительными часами NightWatch для Apple Watch. Гаджет имеет дисплей, который синхронизируется с экраном Apple Watch. Узнать время можно простым прикосновением к дисплею устройства. Кроме того, NightWatch можно использовать как будильник.
  1. Wi-Fi-динамик Symfonisk Picture Frame. Очень тонкий корпус позволяет расположить устройство где угодно. Для управления им можно использовать мобильное приложение Sonos S2 или переключать настройки вручную на корпусе.
  1. Сворачивающийся телевизор LG OLED R. После выключения телевизора он автоматически сворачивается. Также здесь используется технология OLED, благодаря которой экрану не нужна дополнительная подсветка.
  1. Игровой ноутбук Gigabyte Aorus 17G. Отличный мощный аппарат с оригинальным дизайном и довольно тонким корпусом.
  1. Конференц-камера Meet Owl Pro. Позволяет проводить онлайн-встречи в Zoom, Slack, Google Hangouts и других платформах.
  1. Игровая консоль Amiga A500 Mini. Приставка содержит 25 классических игр (в том числе Alien Breed 3D, Kick Off 2). Можно добавлять свои игры дополнительно. Понравится любителям ретро-устройств.
  1. Камера для собак Furbo. Позволит наблюдать за домашним любимцем. Также устройство способно отправлять на смартфон push-уведомления о лае собаки, угощать пса едой. А благодаря двухсторонней системе чата можно поговорить с питомцем.
  1. Мобильный фотопринтер Fujifilm Instax Mini. Теперь лучшие снимки можно будет печатать прямо с телефона. Гаджет при полном уровне заряда может распечатать 100 фотографий. Для одной требуется всего 12 секунд.
  1. Умный многоразовый ноутбук Rocketbook. Подойдёт тем, кто заботится об экологии. В комплекте идёт ручка и специальная ткань. Всего можно исписать 32 страницы. Благодаря приложению Rocketbook можно сделать скан написанного и сохранить в облаке.
  1. Электронный велосипед Pure Flux One. Для подобных моделей у него очень неплохая стоимость. На раме у велосипеда установлен аккумулятор. Двигатель расположен на заднем колесе. С полным зарядом можно проехать 40 км, как обещает производитель.
  1. Акустическая система JBL L52. Здесь используются самые маленькие из всей серии динамики. Кроме того, корпус устройства выполнен из ореха.
  1. Монитор Samsung Odyssey Neo G9. Предназначен специально для любителей видеоигр.
  1. Портативный беспроводной проектор KODAK Luma 150. Подходит для тех, кто хочет показать презентацию или посмотреть фильм вне дома. Здесь установлены также встроенные динамики, есть разъём для наушников.
  1. Наушники Grado SR80x. Обеспечивают качественное звучание. При этом дизайн у них - в стиле ретро. Удобнее всего в них наслаждаться музыкой дома.
  1. Камин на биоэтаноле Le Feu. Для его работы используется экологически чистое топливо. Кроме того, дымоход такому камину не требуется. Достаточно просто приоткрыть дверь в комнату.
  1. Динамик Syng Cell Alpha. У него нестандартный дизайн (в виде сферы), а также, по словам производителя, для воспроизведения звука это первая "трифоническая" колонка.
  1. Печь-мангал с грилем BioLite FirePit +. Огонь здесь разжигается в нижней части устройства. Поскольку стенки печи пропускают много воздуха, в итоге образуется мало дыма.
  1. Ночник Wyze. В такой светильник встроены датчики движения, которые зажигают лампу, при вашем приближении. Они легко прикрепляются к стене и будут удобны тем, кто живёт в съёмном доме.
  1. Подставка для телефона Belkin. Позволяет надёжно закрепить смартфон при помощи технологии MagSafe iPhone 12.
  1. Пульсометр MyZone MZ-Switch. Такой трекер позволит измерить частоту сердечных сокращений на любой части тела благодаря специальным ремням. Также здесь установлена влагозащита.
  1. Аудиосистема Naim Uniti Atom Headphone Edition. Позволит по максимуму насладиться звуком в наушниках. Через устройство можно слушать музыку на сервисах типа Qobuz, Tidal, Spotify, Apple Music.
  1. Моноблок Apple iMac 24". Разработка отличается тонким корпусом и наличием Touch ID. Также сюда встроена система M1 компании Apple.
  1. Камера Fujifilm Instax Mini 40. Камера в ретро-стиле поможет запечатлевать лучшие моменты. Здесь есть режим обычной съёмки и селфи.
  1. Слуховые аппараты Signia Active. Это устройство подключается к смартфону и имеет заряжаемую батарею. Кроме того, оно отличается стильный дизайном в виде наушников. Рекомендуется людям с лёгкой и средней степенью потери слуха.
  1. Футболка TrinoXO. Сделана из необычного материала - хитозана. Он создаётся из экзоскелетов моллюсков. Одно из свойств такой одежды - способность поглощать неприятные запахи.
  1. Дрон DJI FPV. Благодаря гарнитуре можно наблюдать от первого лица всё, что снимает дрон. Правда, время работы небольшое - всего 25 минут.
  1. Матрас Simba Hybrid Luxe. Этот ортопедический матрас обеспечит здоровый и приятный сон. Здесь установлены два комплекта пружин, а также специальный слой из бамбуковой шерсти, который помогает регулировать температуру тела и впитывает пот.
  1. Контроллер PS5 VR. Для тех, кто интересуется виртуальной реальностью. Позволит управлять объектами удобнее.
  1. Умная колонка Beosound Emerge. В колонку встроен Google Assistant, поэтому можно с помощью неё управлять и другой техникой в доме.
  1. Очиститель воздуха Dyson Hot + Cool Formaldehyde. Специальные фильтры улавливают все частицы, которые попадаются в воздухе, а датчики позволяют понять, что именно загрязняет его больше всего.
  1. Sony FX3. Это самая маленькая кинокамера компании Sony. Предназначена для записи видео в формате Ultra HD со скоростью 120 кадров в секунду.
  1. Рюкзак Gouthwaite. Он выполнен из водонепроницаемого материала, а верхняя часть скрепляется специальной пряжкой, как на спасательных жилетах. Кроме того, производитель жертвует 10 процентов от продаж в фонд The ​​Outward Bound Trust.
  1. Беспроводная гарнитура Xbox. Наушники оснащены новой системой объёмного звучания, спереди есть микрофон с функцией подавления фонового шума. Кроме этого, микрофон автоматически отключается после того, как вы прекращаете говорить.
  1. Gadget Discovery Club. В подобных коробках компания может прислать самые разные гаджеты для "умного" дома.
  1. Аудиосистема Transparent Speaker. Её достоинство в том, что она действительно абсолютно прозрачный. Видно всё, что происходит внутри корпуса.
  1. Беспроводная зарядка Xiaomi Mi Air Charge. Благодаря системе Mi Air Charge можно будет заряжать телефон на расстоянии, даже если между ним и устройством лежат какие-то предметы. Более того, таким способом получится зарядить даже несколько аппаратов одновременно.
  1. Шлем POC Omne Eternal. Защитит вашу голову при поездке на велосипеде. Сзади есть красный фонарик, который позволяет в тёмное время суток сделать водителя видимым для всех остальных.
  1. Куртка Helly Hansen Odin Minimalist Infinity. Она имеет водонепроницаемое и водоотталкивающее покрытие.
Составлен список 80 лучших гаджетов 2021 года
  1. Велотренажёр Carol. Способен определять уровень подготовки и создавать программу тренировок.
  1. Умный телескоп Vaonis Vespera. Здесь нет окуляра. Вместе с тем телескоп снимает происходящее на небе и пересылает на смартфон или планшет с помощью Wi-Fi.
  1. Саундбар Sonos Arc. Выйдет только в 2022 году. Автор материала отмечает прекрасное качество звука.
  1. Выпрямитель для волос Dyson Corrale. Объединяет в себе фен и стайлер. Аккумулятор устройства позволяет использовать его 30 минут (если без проводов). Полностью заряжается выпрямитель за 70 минут.
  1. Смарт-монитор Samsung Series M7. Представляет собой гибрид монитора для ПК или Mac и смарт-телевизора.
  1. Беспроводные наушники Grado GT220. Позволяют слышать весь возможный диапазон звуков. Кроме того, комфортно сидят в ушах.
  1. Смарт-часы Withings ScanWatch. Их можно легко использовать и как фитнес-трекер. Также сильной стороной является время работы: около 30 дней без подзарядки.
  1. Тостер Balmuda. Позволяет не только качественно пропечь хлеб, но и разогреть, например, вчерашнюю пиццу.
  1. Смарт-часы Apple Watch 6. Имеет множество датчиков, которые помогут следить за состоянием практически всего организма.
  1. Bluetooth-динамик Harman Kardon Aura Studio 3. Само устройство - в форме стеклянного купола. Внутри находится акустическая система, которая рассеивает звук во всех направлениях. Также внутри есть светодиоды.
  1. Зубная щетка Oral B I0. Датчики могут отслеживать движения щётки и определять пропущенные участки. На выбор пользователю предоставляется несколько режимов чистки.
  1. Монитор Philips 558M1RY. Ещё одна модель, разработанная специально для игровых консолей. У неё быстрый отклик и разрешение Ultra-HD.
  1. Велосипед Superstrata. Доступны две версии устройства: обычный и электровелосипед.
  1. Монитор LG OLED 48CX. Здесь применяется OLED-технология. То есть подсветка не требуется, так как кристаллы сами загораются, когда через них проходит электричество,
  1. Беспроводная акустическая система Naim Mu-so Bentley Special Edition. Технология может быть синхронизирована с разными музыкальными сервисами, способна воспроизводить музыку в высоком качестве.
  1. Apple AirPods Pro. Лучшие беспроводные наушники, по мнению автора. Производитель усовершенствовал как дизайн, так и функциональность.
  1. Видеодомофон Arlo. Хороший пример сочетания "цена - функциональность". Устройство способно автоматически распознавать животных, людей и предметы.
  1. Смарт-часы Moto 360. Дизайн и функциональность здесь гармонично сочетаются. Работают довольно быстро и могут использоваться во время занятий фитнесом.
  1. Уличная Wi-Fi камера EZVIZ C3N. Размером она примерно с теннисный мяч. Управлять устройством можно с помощью приложения на смартфоне. Есть у неё и интеллектуальный режим ночного видения.
  1. Зарядное устройство NowLight. Оно может использоваться также как лампа. Поскольку зарядка небольшая и удобная, её легко можно взять с собой.
  1. HELM Audio BOLT DAC/AMP. Это самый маленький цифро-аналоговый преобразователь на данный момент. Совместим с ноутбуками, смартфонами. Подключается через разъём USB-C.
  1. Наушники NuraLoop. Система позволяет сформировать диапазон, идеально подходящий для ваших ушей. Есть здесь и типичные функции типа шумоподавления, сенсорного управления.
  1. Игровой монитор Samsung Odyssey G9. Имеет огромный изогнутый 49-дюймовый экран с разрешением 5120×1440. Цветопередача тоже на высоте.
  1. Беруши Flare Calmer. Они автоматически измеряют форму барабанные перепонки. Это позволяет устройствам "вырезать" самые раздражающие частоты.
  1. Набор гаджетов для беспроводных игр HyperX. Сюда входят мышка, наушники и зарядное устройство.
  1. Ember Mug 2 и Travel Mug². Эти кружка и стакан идеально подойдут для того, чтобы взять их с собой в путешествие.
  1. Наушники Creative SXFI THEATER. Очень громкие беспроводные наушники с технологией Super X-FI. Обеспечат отличный звук при просмотре фильмов.
  1. Самоочищающаяся бутылка для воды WAKEcup. Производитель сообщает, что за три минуты устройство может уничтожить до 99, 99 процента вредных веществ.
  1. Интерактивный аудиоплеер Yoto Player. Отличается тем, что в него для прослушивания вставляются кассеты.
  1. Массажный пистолет Theragun Prime. Позволяет поддерживать здоровье мышц. Также он синхронизируется с приложением на смартфоне.
  1. Электрический велосипед Cowboy 3. Этим видом транспорта легко управлять через приложение. В раму встроен аккумулятор, а на колёсах - устойчивые к проколам шины.
  1. Ноутбук Asus Chromebook Flip C436. Это один из лучших Chromebook компании, как замечает Беннетт.
  1. Игровая клавиатура Logitech G915 TKL. Подойдёт любителям онлайн-игр. Устройство также имеет быстрый отклик.
  1. Набор для домашнего пивоварения MiniBrew CRAFT. Это универсальный аппарат, позволяющий за 10 дней сварить примерно 5 литров пива.
  1. Кроссовки Allbirds Dasher. Сетчатое покрытие кроссовок делает их лёгкими. Очень важно также, что эта обувь изготовлена из экологически чистого материала.
  1. Потоковый микрофон Trust GXT 258 Fyru. Прежде всего пригодится стримерам и геймерам. Обеспечивает действительно качественный звук.
  1. Умная кроватка SNOO Smart Sleeper. Ребёнок в такой кроватке заснёт всего за 30 секунд.
  1. Замок Ultion SMART. Работает он от батареи. Поворачивать ключ можно при этом как самостоятельно, так и голосом (есть голосовые помощники). При взломе включается блокировка.
  1. Настольная лампа Dyson Lightcycle Morph. Специальные датчики адаптируют свет к внешним условиям. Также лампа автоматически может включаться или отключаться при приближении.
  1. Кроссовки Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. В кроссовках установлены пластины из углеродного волокна, пенопласт и "подушки безопасности" Air Pods для снижения потери энергии во время бега.

Подробнее читайте по ссылке.