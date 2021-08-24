Составлен список 80 лучших гаджетов 2021 года

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Составлен список 80 лучших гаджетов 2021 годаОни точно сделают жизнь комфортнее
Автор британского журнала Science Focus Дэниел Беннетт перечислил самые современные и необычные устройства этого года.
- Портативная колонка SRS-NB10. Это необычная вещь компании Sony. Размещается на шее и плечах и позволяет слушать музыку или разговаривать по телефону через Bluetooth-соединение. Встроенный динамик оптимизирует звук специально для пользователя.
- Кресло FLEXOUND Pulse™. В это кресло встроены динамики, поэтому звук при просмотре фильма будет физически ощущаться. Максимальная частота звучания - 1000 Гц. К сожалению, сейчас подобные кресла можно встретить только в кинотеатрах.
- Док-станция с увеличительными часами NightWatch для Apple Watch. Гаджет имеет дисплей, который синхронизируется с экраном Apple Watch. Узнать время можно простым прикосновением к дисплею устройства. Кроме того, NightWatch можно использовать как будильник.
- Wi-Fi-динамик Symfonisk Picture Frame. Очень тонкий корпус позволяет расположить устройство где угодно. Для управления им можно использовать мобильное приложение Sonos S2 или переключать настройки вручную на корпусе.
- Сворачивающийся телевизор LG OLED R. После выключения телевизора он автоматически сворачивается. Также здесь используется технология OLED, благодаря которой экрану не нужна дополнительная подсветка.
- Игровой ноутбук Gigabyte Aorus 17G. Отличный мощный аппарат с оригинальным дизайном и довольно тонким корпусом.
- Конференц-камера Meet Owl Pro. Позволяет проводить онлайн-встречи в Zoom, Slack, Google Hangouts и других платформах.
- Игровая консоль Amiga A500 Mini. Приставка содержит 25 классических игр (в том числе Alien Breed 3D, Kick Off 2). Можно добавлять свои игры дополнительно. Понравится любителям ретро-устройств.
- Камера для собак Furbo. Позволит наблюдать за домашним любимцем. Также устройство способно отправлять на смартфон push-уведомления о лае собаки, угощать пса едой. А благодаря двухсторонней системе чата можно поговорить с питомцем.
- Мобильный фотопринтер Fujifilm Instax Mini. Теперь лучшие снимки можно будет печатать прямо с телефона. Гаджет при полном уровне заряда может распечатать 100 фотографий. Для одной требуется всего 12 секунд.
- Умный многоразовый ноутбук Rocketbook. Подойдёт тем, кто заботится об экологии. В комплекте идёт ручка и специальная ткань. Всего можно исписать 32 страницы. Благодаря приложению Rocketbook можно сделать скан написанного и сохранить в облаке.
- Электронный велосипед Pure Flux One. Для подобных моделей у него очень неплохая стоимость. На раме у велосипеда установлен аккумулятор. Двигатель расположен на заднем колесе. С полным зарядом можно проехать 40 км, как обещает производитель.
- Акустическая система JBL L52. Здесь используются самые маленькие из всей серии динамики. Кроме того, корпус устройства выполнен из ореха.
- Монитор Samsung Odyssey Neo G9. Предназначен специально для любителей видеоигр.
- Портативный беспроводной проектор KODAK Luma 150. Подходит для тех, кто хочет показать презентацию или посмотреть фильм вне дома. Здесь установлены также встроенные динамики, есть разъём для наушников.
- Наушники Grado SR80x. Обеспечивают качественное звучание. При этом дизайн у них - в стиле ретро. Удобнее всего в них наслаждаться музыкой дома.
- Камин на биоэтаноле Le Feu. Для его работы используется экологически чистое топливо. Кроме того, дымоход такому камину не требуется. Достаточно просто приоткрыть дверь в комнату.
- Динамик Syng Cell Alpha. У него нестандартный дизайн (в виде сферы), а также, по словам производителя, для воспроизведения звука это первая "трифоническая" колонка.
- Печь-мангал с грилем BioLite FirePit +. Огонь здесь разжигается в нижней части устройства. Поскольку стенки печи пропускают много воздуха, в итоге образуется мало дыма.
- Ночник Wyze. В такой светильник встроены датчики движения, которые зажигают лампу, при вашем приближении. Они легко прикрепляются к стене и будут удобны тем, кто живёт в съёмном доме.
- Подставка для телефона Belkin. Позволяет надёжно закрепить смартфон при помощи технологии MagSafe iPhone 12.
- Пульсометр MyZone MZ-Switch. Такой трекер позволит измерить частоту сердечных сокращений на любой части тела благодаря специальным ремням. Также здесь установлена влагозащита.
- Аудиосистема Naim Uniti Atom Headphone Edition. Позволит по максимуму насладиться звуком в наушниках. Через устройство можно слушать музыку на сервисах типа Qobuz, Tidal, Spotify, Apple Music.
- Моноблок Apple iMac 24". Разработка отличается тонким корпусом и наличием Touch ID. Также сюда встроена система M1 компании Apple.
- Камера Fujifilm Instax Mini 40. Камера в ретро-стиле поможет запечатлевать лучшие моменты. Здесь есть режим обычной съёмки и селфи.
- Слуховые аппараты Signia Active. Это устройство подключается к смартфону и имеет заряжаемую батарею. Кроме того, оно отличается стильный дизайном в виде наушников. Рекомендуется людям с лёгкой и средней степенью потери слуха.
- Футболка TrinoXO. Сделана из необычного материала - хитозана. Он создаётся из экзоскелетов моллюсков. Одно из свойств такой одежды - способность поглощать неприятные запахи.
- Дрон DJI FPV. Благодаря гарнитуре можно наблюдать от первого лица всё, что снимает дрон. Правда, время работы небольшое - всего 25 минут.
- Матрас Simba Hybrid Luxe. Этот ортопедический матрас обеспечит здоровый и приятный сон. Здесь установлены два комплекта пружин, а также специальный слой из бамбуковой шерсти, который помогает регулировать температуру тела и впитывает пот.
- Контроллер PS5 VR. Для тех, кто интересуется виртуальной реальностью. Позволит управлять объектами удобнее.
- Умная колонка Beosound Emerge. В колонку встроен Google Assistant, поэтому можно с помощью неё управлять и другой техникой в доме.
- Очиститель воздуха Dyson Hot + Cool Formaldehyde. Специальные фильтры улавливают все частицы, которые попадаются в воздухе, а датчики позволяют понять, что именно загрязняет его больше всего.
- Sony FX3. Это самая маленькая кинокамера компании Sony. Предназначена для записи видео в формате Ultra HD со скоростью 120 кадров в секунду.
- Рюкзак Gouthwaite. Он выполнен из водонепроницаемого материала, а верхняя часть скрепляется специальной пряжкой, как на спасательных жилетах. Кроме того, производитель жертвует 10 процентов от продаж в фонд The Outward Bound Trust.
- Беспроводная гарнитура Xbox. Наушники оснащены новой системой объёмного звучания, спереди есть микрофон с функцией подавления фонового шума. Кроме этого, микрофон автоматически отключается после того, как вы прекращаете говорить.
- Gadget Discovery Club. В подобных коробках компания может прислать самые разные гаджеты для "умного" дома.
- Аудиосистема Transparent Speaker. Её достоинство в том, что она действительно абсолютно прозрачный. Видно всё, что происходит внутри корпуса.
- Беспроводная зарядка Xiaomi Mi Air Charge. Благодаря системе Mi Air Charge можно будет заряжать телефон на расстоянии, даже если между ним и устройством лежат какие-то предметы. Более того, таким способом получится зарядить даже несколько аппаратов одновременно.
- Шлем POC Omne Eternal. Защитит вашу голову при поездке на велосипеде. Сзади есть красный фонарик, который позволяет в тёмное время суток сделать водителя видимым для всех остальных.
- Куртка Helly Hansen Odin Minimalist Infinity. Она имеет водонепроницаемое и водоотталкивающее покрытие.
- Велотренажёр Carol. Способен определять уровень подготовки и создавать программу тренировок.
- Умный телескоп Vaonis Vespera. Здесь нет окуляра. Вместе с тем телескоп снимает происходящее на небе и пересылает на смартфон или планшет с помощью Wi-Fi.
- Саундбар Sonos Arc. Выйдет только в 2022 году. Автор материала отмечает прекрасное качество звука.
- Выпрямитель для волос Dyson Corrale. Объединяет в себе фен и стайлер. Аккумулятор устройства позволяет использовать его 30 минут (если без проводов). Полностью заряжается выпрямитель за 70 минут.
- Смарт-монитор Samsung Series M7. Представляет собой гибрид монитора для ПК или Mac и смарт-телевизора.
- Беспроводные наушники Grado GT220. Позволяют слышать весь возможный диапазон звуков. Кроме того, комфортно сидят в ушах.
- Смарт-часы Withings ScanWatch. Их можно легко использовать и как фитнес-трекер. Также сильной стороной является время работы: около 30 дней без подзарядки.
- Тостер Balmuda. Позволяет не только качественно пропечь хлеб, но и разогреть, например, вчерашнюю пиццу.
- Смарт-часы Apple Watch 6. Имеет множество датчиков, которые помогут следить за состоянием практически всего организма.
- Bluetooth-динамик Harman Kardon Aura Studio 3. Само устройство - в форме стеклянного купола. Внутри находится акустическая система, которая рассеивает звук во всех направлениях. Также внутри есть светодиоды.
- Зубная щетка Oral B I0. Датчики могут отслеживать движения щётки и определять пропущенные участки. На выбор пользователю предоставляется несколько режимов чистки.
- Монитор Philips 558M1RY. Ещё одна модель, разработанная специально для игровых консолей. У неё быстрый отклик и разрешение Ultra-HD.
- Велосипед Superstrata. Доступны две версии устройства: обычный и электровелосипед.
- Монитор LG OLED 48CX. Здесь применяется OLED-технология. То есть подсветка не требуется, так как кристаллы сами загораются, когда через них проходит электричество,
- Беспроводная акустическая система Naim Mu-so Bentley Special Edition. Технология может быть синхронизирована с разными музыкальными сервисами, способна воспроизводить музыку в высоком качестве.
- Apple AirPods Pro. Лучшие беспроводные наушники, по мнению автора. Производитель усовершенствовал как дизайн, так и функциональность.
- Видеодомофон Arlo. Хороший пример сочетания "цена - функциональность". Устройство способно автоматически распознавать животных, людей и предметы.
- Смарт-часы Moto 360. Дизайн и функциональность здесь гармонично сочетаются. Работают довольно быстро и могут использоваться во время занятий фитнесом.
- Уличная Wi-Fi камера EZVIZ C3N. Размером она примерно с теннисный мяч. Управлять устройством можно с помощью приложения на смартфоне. Есть у неё и интеллектуальный режим ночного видения.
- Зарядное устройство NowLight. Оно может использоваться также как лампа. Поскольку зарядка небольшая и удобная, её легко можно взять с собой.
- HELM Audio BOLT DAC/AMP. Это самый маленький цифро-аналоговый преобразователь на данный момент. Совместим с ноутбуками, смартфонами. Подключается через разъём USB-C.
- Наушники NuraLoop. Система позволяет сформировать диапазон, идеально подходящий для ваших ушей. Есть здесь и типичные функции типа шумоподавления, сенсорного управления.
- Игровой монитор Samsung Odyssey G9. Имеет огромный изогнутый 49-дюймовый экран с разрешением 5120×1440. Цветопередача тоже на высоте.
- Беруши Flare Calmer. Они автоматически измеряют форму барабанные перепонки. Это позволяет устройствам "вырезать" самые раздражающие частоты.
- Набор гаджетов для беспроводных игр HyperX. Сюда входят мышка, наушники и зарядное устройство.
- Ember Mug 2 и Travel Mug². Эти кружка и стакан идеально подойдут для того, чтобы взять их с собой в путешествие.
- Наушники Creative SXFI THEATER. Очень громкие беспроводные наушники с технологией Super X-FI. Обеспечат отличный звук при просмотре фильмов.
- Самоочищающаяся бутылка для воды WAKEcup. Производитель сообщает, что за три минуты устройство может уничтожить до 99, 99 процента вредных веществ.
- Интерактивный аудиоплеер Yoto Player. Отличается тем, что в него для прослушивания вставляются кассеты.
- Массажный пистолет Theragun Prime. Позволяет поддерживать здоровье мышц. Также он синхронизируется с приложением на смартфоне.
- Электрический велосипед Cowboy 3. Этим видом транспорта легко управлять через приложение. В раму встроен аккумулятор, а на колёсах - устойчивые к проколам шины.
- Ноутбук Asus Chromebook Flip C436. Это один из лучших Chromebook компании, как замечает Беннетт.
- Игровая клавиатура Logitech G915 TKL. Подойдёт любителям онлайн-игр. Устройство также имеет быстрый отклик.
- Набор для домашнего пивоварения MiniBrew CRAFT. Это универсальный аппарат, позволяющий за 10 дней сварить примерно 5 литров пива.
- Кроссовки Allbirds Dasher. Сетчатое покрытие кроссовок делает их лёгкими. Очень важно также, что эта обувь изготовлена из экологически чистого материала.
- Потоковый микрофон Trust GXT 258 Fyru. Прежде всего пригодится стримерам и геймерам. Обеспечивает действительно качественный звук.
- Умная кроватка SNOO Smart Sleeper. Ребёнок в такой кроватке заснёт всего за 30 секунд.
- Замок Ultion SMART. Работает он от батареи. Поворачивать ключ можно при этом как самостоятельно, так и голосом (есть голосовые помощники). При взломе включается блокировка.
- Настольная лампа Dyson Lightcycle Morph. Специальные датчики адаптируют свет к внешним условиям. Также лампа автоматически может включаться или отключаться при приближении.
- Кроссовки Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. В кроссовках установлены пластины из углеродного волокна, пенопласт и "подушки безопасности" Air Pods для снижения потери энергии во время бега.
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