Составлен список лучших электросамокатов 2021 года

Автор статьи порекомендовал первым делом определиться с тем, где и насколько часто планируются прогулки на самокате. Если по выходным, то подойдёт и недорогая модель. А когда это поездка на электросамокате - ежедневная рутина, то и мощность у него должна быть подходящая.

Наиболее функциональной стала модель от Xiaomi - Mi Electric Scooter 1s. Он компактный, небольшой и прочный. К тому же имеет интерактивный интерфейс, где показываются данные о Bluetooth, блокировке и свете (фарах).

Ninebot by Segway KickScooter E25A обладает идеальный соотношением цены, надёжности и качества. Легко складывается при необходимости. На LED-экране на руле указывается скорость и заряд. Кроме того, тормозов здесь целых три.

Ещё одна разработка Xiaomi - Mi Electric Scooter Essential. Он отлично подойдёт, если ездить на самокате вам нужно постоянно. Удобно также то, что устройство синхронизируется со смартфоном.

Электросамокат iconBIT Trident 125T подойдёт тем, кто любит отдыхать за городом. Его корпус выполнен из стали, а ещё есть LED-экран, бортовой компьютер.

Если выбираете из моделей со средней ценой, то стоит присмотреться к HIPER Stark DX800. Он без проблем складывается и переносится. Руль оснащён экраном. Сам корпус самоката надёжно защищён от воды и пыли. Полного заряда аккумулятора хватит на 25 км.