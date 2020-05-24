Составлен список самой странной военной техники

Этот танк был, скорее, похож на трёколёсный велосипед. У него имелись два огромных и одно маленькое колесо, а ещё двигатель мощностью 250 лошадиных сил.

Также в список включили советский снегоболотоход ЗИЛ-2906. Он использовался для поиска приземлявшихся в труднодоступной местности космонавтов. Помимо него, в рейтинг вошёл и экраноплан. Благодаря экранному эффекту этот аппарат создаёт необходимую для движения подъёмную силу.

Ещё в списке есть 37-тонный советский газодинамический тральщик «Прогрев-Т». Авторы объяснили его принцип работы: он заключался в том, чтобы направить тепло от реактивного двигателя на заминированный участок.

Впечатлил авторов материала и советский гибрид планера и танка А-40, созданный на базе Т-60.

Помимо советской техники в материал включили французский противотанковый скутер Vespa 150 TAP, американский четвероногий военный робот BigDog, напоминающий летающую тарелку VZ-9 Avrocar, вездеходный бронеавтомобиль BvS 10, немецкое железнодорожное орудие Schwerer Gustav, странный бронеавтомобиль на четыре человека Motor War Car, британский бронированный квадроцикл, броневик Beaverette, сферический танк Kugelpanzer и плавающий полноприводный автомобиль Volkswagen Schwimmwagen.