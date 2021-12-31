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Составлен список самых неудачных истребителей холодной войны

«Летающие гробы»
Портал The Aviation Geek Club составил список самых аварийных самолётов времён холодной войны.
Составлен список самых неудачных истребителей холодной войны

Лидером рейтинга признали американский истребитель-перехватчик F-104 Starfighter, разработанный компанией Lockheed. Самолёт активно использовался армией ФРГ, там из-за высокой аварийности его прозвали Widow Maker — «Вдоводел». Перехватчик часто терпел крушения. Аварии продолжались, даже несмотря на изменения в конструкции самолёта. В период с 1968 по 1972 год ежегодно разбивались от 15 до 20 немецких F-104. Проблемы заключались в конструкции самолёта.

Плохи были показатели и у состоящих на вооружении Болгарии советских истребителей МиГ-19. За 100 тысяч часов лётных часов было потеряно сто самолётов. Также аварийными были F-4 Phantom II на вооружении ВВС США, британский Lightning F.6 и венгерский МиГ-21F.

Источник: Российская газета
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