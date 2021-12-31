Составлен список самых неудачных истребителей холодной войны

Лидером рейтинга признали американский истребитель-перехватчик F-104 Starfighter, разработанный компанией Lockheed. Самолёт активно использовался армией ФРГ, там из-за высокой аварийности его прозвали Widow Maker — «Вдоводел». Перехватчик часто терпел крушения. Аварии продолжались, даже несмотря на изменения в конструкции самолёта. В период с 1968 по 1972 год ежегодно разбивались от 15 до 20 немецких F-104. Проблемы заключались в конструкции самолёта.

Плохи были показатели и у состоящих на вооружении Болгарии советских истребителей МиГ-19. За 100 тысяч часов лётных часов было потеряно сто самолётов. Также аварийными были F-4 Phantom II на вооружении ВВС США, британский Lightning F.6 и венгерский МиГ-21F.