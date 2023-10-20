Составлен ТОП-100 самых влиятельных людей в области ИИ

Стремительное развитие искусственного интеллекта, удивившее даже экспертов, породило смесь благоговения и скептицизма. ИИ стал своего рода «лакмусовой бумажкой», выявляющей отношение людей к технологиям, их влиянию на экономику и последствиям для будущего.

В список AI 100 вошли те, кто не только находится на переднем крае развития ИИ, но и стремится обеспечить его ответственное и этичное развитие, отмечают авторы. Критерии отбора охватывают целый ряд аспектов: от создания новых бизнес-моделей с использованием ИИ и решения социальных проблем до повышения прозрачности и смягчения возможных негативных последствий использования ИИ.

Эти люди, такие как Эмили М. Бендер, Лиза Су и Кевин Скотт, оказывают влияние на траекторию развития ИИ и его воздействие на нашу жизнь. Их работа, вероятно, будет играть важную роль в «формировании будущего этой преобразующей технологии».