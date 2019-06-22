Составлен топ городов, куда переезжают российские миллионеры

На первом месте среди самых популярных для переезда городов оказался Лондон. Он сохраняет свои позиции, несмотря на сложную ситуацию с Brexit. На втором месте расположился Нью-Йорк, на третьем — Гонконг, на четвёртом — Сингапур, а на пятом — Лос-Анджелес.

Также эксперты рассказали, что почти 31% мультимиллионеров из России и стран СНГ задумываются о переезде за границу. Это один из самых высоких показателей по всему миру: Россию обходит только Латинская Америка, где 65% состоятельных людей заявляют о таком же желании.