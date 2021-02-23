Составлен топ самых сильных армий мира

Рейтинг приводит «Российская газета». Первое место отдали США. Они являются лидерами уже несколько лет. Причины тому — огромный военный бюджет, большое число военнослужащих и значительный резерв. Кроме того, США лидируют в военной авиации и имеют самое большое количество действующих авианосцев.

Второе место принадлежит России. Страна активно модернизирует ВВС и ВМФ. Сейчас у России есть новое поколение подводных лодок со стратегическими и крылатыми ракетами. Также Россия превосходит США по всем категориям наземных вооружений, кроме бронеавтомобилей.

На третьем месте расположился Китай. Он обладает вторым по величине военным бюджетом и крупнейшим резервом военных. Китай показывает отличный рост за короткий период времени.

Четвёртое место заняла Индия. Она может похвастаться огромными трудовыми ресурсами и резервом годных к службе людей. У Индии есть большой парк танков и внушительные силы береговой обороны.

Наконец пятое место принадлежит Японии. Эта страна богата, имеет относительно большой оборонный бюджет и хорошую инфраструктуру.