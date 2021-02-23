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Наука и технологии
Сегодня в 18:24

Составлен топ самых сильных армий мира

Россия на втором месте
Издание Global Firepower составило топ самых сильных армий мира. Исследователи учитывали более 50 факторов.

Рейтинг приводит «Российская газета». Первое место отдали США. Они являются лидерами уже несколько лет. Причины тому — огромный военный бюджет, большое число военнослужащих и значительный резерв. Кроме того, США лидируют в военной авиации и имеют самое большое количество действующих авианосцев.

Второе место принадлежит России. Страна активно модернизирует ВВС и ВМФ. Сейчас у России есть новое поколение подводных лодок со стратегическими и крылатыми ракетами. Также Россия превосходит США по всем категориям наземных вооружений, кроме бронеавтомобилей.

На третьем месте расположился Китай. Он обладает вторым по величине военным бюджетом и крупнейшим резервом военных. Китай показывает отличный рост за короткий период времени.

Четвёртое место заняла Индия. Она может похвастаться огромными трудовыми ресурсами и резервом годных к службе людей. У Индии есть большой парк танков и внушительные силы береговой обороны.

Наконец пятое место принадлежит Японии. Эта страна богата, имеет относительно большой оборонный бюджет и хорошую инфраструктуру.