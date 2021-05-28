Составлена мировая карта интернета

Художник вдохновлялся дизайном исторических карт. На изображении он показал крупнейшие и самые популярные веб-сайты за период 2020-2021 год. Посмотреть карту в высоком разрешении можно по этой ссылке.

На карте показаны несколько тысяч самых популярных сайтов, представленных как отдельные «страны». Эти «страны» образуют десятки отдельных кластеров — регионов и континентов, например «социальные сети». Отображён здесь и даркнет.

В каждой «стране» расписаны отдельные её аспекты. Например у Google можно увидеть многочисленные проекты компании. Вообще карту можно долго разглядывать — там можно найти и российские сервисы.