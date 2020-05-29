Наука и технологии
Сегодня 19:10
Состоялся первый футбольный матч с участием зрителей через видеозвонки
Присустствовать на матче по-настоящему нельзя из-за пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции становится причиной многих любопытных явлений. В Дании, например, состоялся первый футбольный матч с участием зрителей через видеозвонки в Zoom. Фанатов разделили на конференции по 18 человек.
Сообщается, что трансляцию для болельщиков организовала команда «Орхус». Она играла с «Рандерсом». На стадионе установили три экрана общей площадью 120 квадратных метров. Один экран предназначался для болельщиков «Орхуса», второй — для болельщиков «Рандерса», а третий — для нейтральных зрителей.
Перед матчем было распространено 10 тысяч бесплатных билетов для конференции в Zoom. Всего было организовано 556 конференций. Отмечается, что на подготовку события ушло несколько недель.
Напомним, недавно суд Сингапура приговорил мужчину к смертной казни через Zoom.