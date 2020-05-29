Состоялся первый футбольный матч с участием зрителей через видеозвонки

Сообщается, что трансляцию для болельщиков организовала команда «Орхус». Она играла с «Рандерсом». На стадионе установили три экрана общей площадью 120 квадратных метров. Один экран предназначался для болельщиков «Орхуса», второй — для болельщиков «Рандерса», а третий — для нейтральных зрителей.

Перед матчем было распространено 10 тысяч бесплатных билетов для конференции в Zoom. Всего было организовано 556 конференций. Отмечается, что на подготовку события ушло несколько недель.

Напомним, недавно суд Сингапура приговорил мужчину к смертной казни через Zoom.