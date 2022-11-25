Сотни китайских беспилотников были обнаружены над Вашингтоном

Сотни китайских беспилотников были обнаружены над ВашингтономЧто вызвало обеспокоенность правительства
Сотни китайских беспилотников были обнаружены в ограниченном воздушном пространстве над Вашингтоном в последние месяцы, и эта тенденция, которой опасаются агентства национальной безопасности США, может стать новым средством иностранного шпионажа, сообщает Politico.
Дроны для развлечений, производимые китайской компанией DJI, которые разработаны с ограничениями "геозоны", чтобы держать их подальше от секретных мест, легко манипулируются пользователями с помощью “простых обходных путей”, что позволяет им летать над запретными зонами.
Чиновники США и эксперты индустрии беспилотников провели секретные брифинги в комитетах Сената по национальной безопасности, торговле и разведке по поводу этого метода, сообщили три человека, близкие к встрече.
Представитель комитета по разведке, который был тщательно информирован о рисках контрразведки, отказался комментировать брифинги.