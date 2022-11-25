Сотни китайских беспилотников были обнаружены над Вашингтоном

Дроны для развлечений, производимые китайской компанией DJI, которые разработаны с ограничениями "геозоны", чтобы держать их подальше от секретных мест, легко манипулируются пользователями с помощью “простых обходных путей”, что позволяет им летать над запретными зонами.

Чиновники США и эксперты индустрии беспилотников провели секретные брифинги в комитетах Сената по национальной безопасности, торговле и разведке по поводу этого метода, сообщили три человека, близкие к встрече.

Представитель комитета по разведке, который был тщательно информирован о рисках контрразведки, отказался комментировать брифинги.