Наука и технологии
15:11, 25 ноября 2022
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Сотни китайских беспилотников были обнаружены над Вашингтоном

Что вызвало обеспокоенность правительства

Сотни китайских беспилотников были обнаружены в ограниченном воздушном пространстве над Вашингтоном в последние месяцы, и эта тенденция, которой опасаются агентства национальной безопасности США, может стать новым средством иностранного шпионажа, сообщает Politico.

Сотни китайских беспилотников были обнаружены над Вашингтоном

Дроны для развлечений, производимые китайской компанией DJI, которые разработаны с ограничениями "геозоны", чтобы держать их подальше от секретных мест, легко манипулируются пользователями с помощью “простых обходных путей”, что позволяет им летать над запретными зонами.

Чиновники США и эксперты индустрии беспилотников провели секретные брифинги в комитетах Сената по национальной безопасности, торговле и разведке по поводу этого метода, сообщили три человека, близкие к встрече.

Представитель комитета по разведке, который был тщательно информирован о рисках контрразведки, отказался комментировать брифинги.

Источник фото:Pixabay
Источник:Politico
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