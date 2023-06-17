Сотни миллионов: раскрыто число слитых в Сеть данных россиян

Вагнер отметил, что в настоящее время ведомство расследует эти утечки. Он также заявил, что в 2022 году было скомпрометировано около 600 миллионов записей сограждан, но масштаб таких утечек постепенно снижается.

Подобные инциденты подчеркивают постоянную проблему защиты персональных данных в цифровую эпоху. Власти и организации продолжают работать над совершенствованием мер кибербезопасности для защиты конфиденциальной информации и снижения рисков, связанных с утечками данных.