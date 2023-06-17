Сотни миллионов: раскрыто число слитых в Сеть данных россиян

Сотни миллионов: раскрыто число слитых в Сеть данных россиянЛишь за этот год
С начала 2023 года в России было зафиксировано порядка 75 случаев утечки данных, в результате которых в Интернете оказалось около 200 миллионов записей о российских граждан, сообщил Милош Вагнер, заместитель руководителя Роскомнадзора. Его слова приводит Лента.ру со ссылкой на ТАСС.
Вагнер отметил, что в настоящее время ведомство расследует эти утечки. Он также заявил, что в 2022 году было скомпрометировано около 600 миллионов записей сограждан, но масштаб таких утечек постепенно снижается.
Подобные инциденты подчеркивают постоянную проблему защиты персональных данных в цифровую эпоху. Власти и организации продолжают работать над совершенствованием мер кибербезопасности для защиты конфиденциальной информации и снижения рисков, связанных с утечками данных.