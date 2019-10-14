Сотни научных исследований оказались ошибочными из-за сбоя в программе

Все эти исследования уже опубликованы в научных журналах. Они касаются химии. Как оказалось, при использовании программы результаты расчётов изменялись в зависимости от используемой операционной системы.

Первым ошибку выявил аспирант Университета в Маноа. Он проверял результаты исследований по цианобактериям, в которых применялся сценарий, написанный на Python. Данный код рассчитывает значения химического сдвига ядерно-магнитно-резонансной спектроскопии. Результаты, полученные при помощи программы, не соответствовали тем, что ожидали учёные. Тогда они решили проверить код на разных компьютерах и поняли, что результат зависит от операционной системы. Узнав это, автор работы исправил ошибку, но исследование уже успели процитировать почти 100 других учёных.