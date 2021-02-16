Сотовая связь 3G в России исчезнет раньше, чем 2G

По словам Эмдина, технология 3G при наличии развитой 4G стала «тупиковой веткой технологической эволюции». А 2G по-прежнему нужна как для покрытия, так и для голосовой связи. Эмдин прогнозирует, что в течение пяти лет 3G должна исчезнуть — может остаться лишь в некоторых регионах-исключениях. Например в Москве у Tele2 в принципе нет покрытия 2G, а значит отказаться от 3G столица пока не может.

Эмдин также рассказал, что трафик 3G в последние годы постепенно снижается.

По мнению гендиректора Tele2, 2G начнёт «умирать», когда получит распространение 5G.