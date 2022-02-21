Сотовый оператор «Магнит» появится в России уже весной

Как пишут источники, компания получала номерную ёмкость в Ростовской области — 28 тысяч номеров с кодом «901». Там будет развернут пилотный проект. В качестве материнской сети будет выступать Tele2.

Также сообщалось, что «Магнит» планирует запуск «максимально дешёвых» тарифов на связь и интернет, которые можно будет оплачивать баллами программы лояльности. В программе лояльности «Магнита» участвует около 60 млн человек.

Новый оператор сотовой связи выйдет на рынок под названием Magnit Mobile.

Ранее президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг уже сообщал о планах запустить собственного мобильного оператора.