Сотовый оператор «Магнит» появится в России уже весной

Наука и технологии
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Сотовый оператор «Магнит» появится в России уже веснойMagnit Mobile
Стало известно, что торговая сеть «Магнит» готовится к запуску виртуального оператора сотовой связи (MVNO) в этом квартале.
Как пишут источники, компания получала номерную ёмкость в Ростовской области — 28 тысяч номеров с кодом «901». Там будет развернут пилотный проект. В качестве материнской сети будет выступать Tele2.
Также сообщалось, что «Магнит» планирует запуск «максимально дешёвых» тарифов на связь и интернет, которые можно будет оплачивать баллами программы лояльности. В программе лояльности «Магнита» участвует около 60 млн человек.
Новый оператор сотовой связи выйдет на рынок под названием Magnit Mobile.
Ранее президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг уже сообщал о планах запустить собственного мобильного оператора.
Источник: TelecomDaily