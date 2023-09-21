Сотовый оператор США случайно раскрыл личные данные

Сотовый оператор США случайно раскрыл личные данныеДругим клиентам
Недавний сбой в системе компании T-Mobile при ночном обновлении привел к раскрытию конфиденциальной информации о клиентах, что вызвало беспокойство среди пользователей. Некоторые клиенты сообщили, что при доступе к своим счетам они видят не свои, а чужие платежные данные, включая остатки на счетах, историю покупок, информацию о кредитных картах и домашние адреса.
Компания T-Mobile подтвердила наличие проблемы, объяснив ее неисправностью обновления, и уточнила, что она не является результатом кибератаки или взлома. По словам представителя компании, инцидент затронул менее 100 клиентов и был оперативно устранен.
Несмотря на то, что утечка данных была относительно незначительной и была быстро устранена, она вызывает опасения, учитывая историю утечек данных в компании T-Mobile, включая значительную утечку в 2021 г., которая затронула около 49 млн учетных записей.