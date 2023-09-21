Сотовый оператор США случайно раскрыл личные данные

Компания T-Mobile подтвердила наличие проблемы, объяснив ее неисправностью обновления, и уточнила, что она не является результатом кибератаки или взлома. По словам представителя компании, инцидент затронул менее 100 клиентов и был оперативно устранен.

Несмотря на то, что утечка данных была относительно незначительной и была быстро устранена, она вызывает опасения, учитывая историю утечек данных в компании T-Mobile, включая значительную утечку в 2021 г., которая затронула около 49 млн учетных записей.