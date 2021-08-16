Сотовый оператор Yota начнёт возвращать деньги за непотраченные минуты

Деньги будут приходить абоненту на счёт мобильного телефона. Новая услуга будет доступна для новых клиентов мобильного оператора, которые подключат безлимитный пакет интернет с 16 августа по 10 октября.

В Yota утверждают, что для получения кешбэка каждый месяц достаточно вовремя оплачивать связь. Компания отметила, что решила запустить такую акцию, так как поняла, что делать возврат «непонятными бонусами» хуже, чем деньгами. «Получать кешбэк деньгами точно лучше, чем вечно копить ненужные минуты», — отметили в Yota.

Недавно оператор запустил сервис, который позволяет играть в требовательные игры со слабого компьютера. Подписка стоит 33 рубля в день.