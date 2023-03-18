Сотрудницу Google уволили прямо с больничной койки вскоре после родов

На этой неделе, сообщает Reuters, более 200 работников были уволены из отделения компании в Швейцарии. Сотрудники цюрихского офиса даже начали выходить на забастовки в знак протеста. Они даже предложили снизить зарплату или сократить рабочие часы, чтобы избежать сокращений.

Нынешние и бывшие сотрудники отмечают, что Google “жестко” обращается с сотрудниками, которые во время увольнений находились в отпуске по болезни или уходу за ребенком - это не только вопрос получения сотрудниками заработной платы при возникновении медицинских или семейных проблем.

Это также вопрос непрерывного медицинского обслуживания: Google предоставляет сотрудникам множество льгот, у компании даже есть соглашения с медицинскими учреждениями, которыми пользуются многие сотрудники. И чаще всего увольнение означает мгновенную потерю доступа к этим учреждениям, что и произошло с некоторыми бывшими сотрудниками Google. В том числе и с Кейт Хоуэллс, которая и рассказала, что ее уволили с больничной койки вскоре после родов. Она проработала в компании девять лет.