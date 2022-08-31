Сотрудницу Google заставили уволиться после критики секретного контракта с Израилем

Сотрудница, менеджер по маркетингу Ариэль Корен, поговорила с Gizmodo и написала о своем решении покинуть компанию в открытом письме во вторник. Корен говорит, что у нее "не было другого выбора, кроме как уйти из компании" после того, как она якобы столкнулась с мерами возмездия и "незаконными действиями" со стороны Google.

Корен - один из ведущих активистов компании, который помог создать несколько петиций, призывающих Google отказаться от контракта, известного как "Проект Нимбус". Одна из таких петиций получила подписи более 800 работников Google и 37 500 представителей общественности. Хотя конкретные подробности о проекте "Нимбус" остаются скудными, совместный проект Google и Amazon, как сообщается, будет предоставлять инструменты искусственного интеллекта и облачные технологии израильскому правительству и военным, что, по мнению Корен и других сотрудников компании, является нарушением собственных принципов Google в области искусственного интеллекта.

Корен утверждает, что инструменты, предоставляемые через “Нимбус”, "потенциально могут расширить израильскую схему слежки, расового профилирования и других форм нарушения прав человека с помощью технологий".

"Вместо того чтобы прислушаться к сотрудникам, которые хотят, чтобы Google следовала своим этическим принципам, Google агрессивно добивается военных контрактов и лишает голоса своих сотрудников, замалчивая и мстя мне и многим другим", - написал Корен.

Она рассказала, что в конце прошлого года вернулась из отпуска по нетрудоспособности и была поставлена перед неразрешимым выбором: переехать из Сан-Франциско в офис Google в Бразилию в течение 17 дней или потерять работу. Корен утверждает, что не было никакой очевидной причины, оправдывающей внезапную резкую смену места работы. Вместо этого, по мнению гуглера, ультиматум был "творческим" способом заставить ее уйти, не прибегая к увольнению.

Компания Google опровергла утверждения Корена и заявила, что запрещает преследования на рабочем месте в заявлении, направленном Gizmodo.