Сотрудник американского университета объяснил, почему обрушаются лавины

То, как будет себя вести лавина, зависит сразу от нескольких факторов. Это структура снежного покрова, определённые внешние условия и определённое время.

Важную роль также играет угол склона горы. Выше всего риск схода лавин на склонах, которые имеют крутизну от 25 до 40 градусов.

Снежный покров в целом может казаться устойчивым до тех пор, пока снегоход или лыжник не нарушат его настолько, что снег начнёт двигаться. Вызвать сход лавины могут также сильный ветер, падение камней, накопившийся снег.