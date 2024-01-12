Сотрудник американского университета объяснил, почему обрушаются лавины

Сотрудник американского университета объяснил, почему обрушаются лавиныИ на лыжном курорте вы далеко не всегда находитесь в безопасности
10 января 2024 года лавина на крупнейшем горнолыжном курорте озера Тахо снесла нескольких лыжников. По данным офиса шерифа округа Плейсер в Оберне, Калифорния, в результате один человек погиб и ещё трое были спасены. Натали Врайенд, физик из университета Колорадо в Боулдере, объяснила, что происходит в снежном покрове, когда начинается сход лавины.
То, как будет себя вести лавина, зависит сразу от нескольких факторов. Это структура снежного покрова, определённые внешние условия и определённое время.
Важную роль также играет угол склона горы. Выше всего риск схода лавин на склонах, которые имеют крутизну от 25 до 40 градусов.
Снежный покров в целом может казаться устойчивым до тех пор, пока снегоход или лыжник не нарушат его настолько, что снег начнёт двигаться. Вызвать сход лавины могут также сильный ветер, падение камней, накопившийся снег.
В горах снежный покров неоднороден. Он накапливается в течение какого-то времени и имеет как стабильные, так и слабые слои. Когда снег выпадает, он имеет рыхлую кристаллическую структуру. Если же снег начал таять, а затем снова замёрз, то по структуре он становится более зернистым. Такой зернистый, ледяной снег обладает слабой структурой. Поэтому когда на него ложится свежий слой снега, зёрна в слабом слое могут расколоться, создавая поверхность, по которой будет скользить лавина. Вес нового снежного покрова может привести к тому, что весь склон горы обрушится почти мгновенно.