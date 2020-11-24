Наука и технологии
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Сотрудник Apple предложил помощникам шерифа взятку в 200 iPad за лицензии на оружие
Но сделка сорвалась
Руководителя службы безопасности Apple обвинили в даче взятки помощникам шерифа за четыре лицензии на оружие. Сотрудник компании хотел передать должностным лицам 200 iPad.
Прокуратура сообщила, что сотрудник Apple предложил отправить в офис шерифа 200 планшетов общей стоимостью $70 тысяч. За это шериф должен был дать работникам компании четыре лицензии на скрытое ношение огнестрельного оружия (CCW).
Сообщается, что помощники шерифа согласились на обмен и выдали лицензии. Однако в итоге после получения ордера на обыск в офисе отказались от сделки и так не и получили 200 iPad.
В Apple заявили, что провели внутреннее расследование и не нашли доказательств вины руководителя службы безопасности. В прокуратуре уточнили, что помощники шерифа намеренно искали «покупателей» на лицензии.