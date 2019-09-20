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Сотрудник ФСБ продал комплектующие 500 казённых компьютеров через Avito и «Юлу»

Имущество он хотел вернуть, разбогатев на спортивных ставках
Старшего прапорщика Академии ФСБ приговорили к четырём годам колонии за кражу комплектующих более 500 служебных компьютеров. Продавал он их через «Авито» и «Юлу». Причинённый ущерб суд оценил в 7,2 миллиона рублей.

Продажей комплектующих прапорщик занимался около года. За это время он успел продать около 430 процессоров Intel и 505 модулей оперативной памяти.

Эти компьютеры в новых помещениях Академия ФСБ получила в апреле 2016 года, однако из-за некоторых сложностей учебное заведение не смогло переехать в аудитории. Технику описали. За имущество отвечал тот самый прапорщик. У него были ключи от всех кабинетов. В течение года он распродавал комплектующие. Заметили это только осенью 2018. Прапорщик сам пришёл с повинной к замначальнику факультета.

Как оказалось, мужчина рассчитывал разбогатеть на спортивных ставках и вернуть все комплектующие.

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