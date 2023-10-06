Сотрудник криптобиржи нашел уловку на $65 млрд и рассказал гендиректору, а его уволили

Сотрудник криптобиржи нашел уловку на $65 млрд и рассказал гендиректору, а его уволилиПонятно, почему биржа обанкротилась
Как сообщает Wall Street Journal, кризису криптовалютной биржи FTX предшествовал инцидент, когда группа ее американских сотрудников обнаружила бэкдор, связанный с ее аффилированной компанией Alameda Research, за несколько месяцев до краха биржи в ноябре 2022 года. Этот бэкдор позволял Alameda поддерживать отрицательный баланс в размере до 65 млрд долларов за счет средств клиентов, что стало известно из ранее обнародованных судебных документов.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Примечательно, что обычные пользователи FTX не имели доступа к таким отрицательным балансам; вместо этого они автоматически ликвидировались, если их баланс становился отрицательным.
Как утверждается, сотрудники сообщили о своей находке руководителю подразделения, который затем обсудил ее с Нишадом Сингхом, близким соратником бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана Фрида. Однако вопрос так и не был решен, а сотрудник, высказавший свои опасения, был впоследствии уволен.
Этот бэкдор играет важную роль в продолжающемся судебном процессе против Банкмана-Фрида, которому предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве и грозит длительный тюремный срок, хотя он не признал себя виновным.