Сотрудник платформы для “белых хакеров” шантажировал клиента информацией об уязвимостях

“22 июня 2022 года один из клиентов попросил нас расследовать подозрительное раскрытие уязвимости, сделанное вне платформы HackerOne. Сообщается, что автор информации об уязвимости использовал угрожающие выражения в общении с нашим клиентом”, сообщает компания.

После расследования, проведенного командой безопасности HackerOne, они обнаружили, что тогдашний сотрудник неправомерно получил доступ к отчетам по безопасности и решил использовать их в личных целях. Этот человек анонимно раскрыл информацию об уязвимости за пределами платформы HackerOne с целью получения дополнительных вознаграждений.