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Сотрудник российского ядерного центра добывал криптовалюту на рабочем месте

За это его оштрафовали на 450 тысяч рублей
Саровский городской суд оштрафовал сотрудника Российского федерального ядерного центра за попытку майнить биткоины прямо на рабочем месте.

Сумма штрафа составила 450 тысяч рублей. Вообще-то полиция ещё в феврале задержала нескольких сотрудников ядерного центра при попытке «несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей» для добычи криптовалюты. Дела первых двух пока не рассматривали, а вот третий наказание уже получил. Скоро приговор вступит в законную силу.

Обвиняются все трое по следующим статьям уголовного кодекса: «о неправомерном доступе к компьютерной информации, использовании компьютерных вирусов и нарушении правил хранения компьютерной информации».

Российский федеральный ядерный центр известен разработкой и поддержкой ядерного вооружения России. Именно здесь были созданы первые отечественные атомная и водородная бомбы.

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