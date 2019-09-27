Сотрудник российского ядерного центра добывал криптовалюту на рабочем месте

Сумма штрафа составила 450 тысяч рублей. Вообще-то полиция ещё в феврале задержала нескольких сотрудников ядерного центра при попытке «несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей» для добычи криптовалюты. Дела первых двух пока не рассматривали, а вот третий наказание уже получил. Скоро приговор вступит в законную силу.

Обвиняются все трое по следующим статьям уголовного кодекса: «о неправомерном доступе к компьютерной информации, использовании компьютерных вирусов и нарушении правил хранения компьютерной информации».

Российский федеральный ядерный центр известен разработкой и поддержкой ядерного вооружения России. Именно здесь были созданы первые отечественные атомная и водородная бомбы.